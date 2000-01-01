Как круто зашнуровать кеды и кроссовки? Ловите видеоинструкцию
Чтобы даже самая простенькая пара выглядела интересно. @crafts_inspire
Как круто зашнуровать кеды и кроссовки? Ловите видеоинструкцию
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