Хотели бы покататься на таких досках? Интересная вариация водного велосипеда

Главные спортивные события июня-2023

Упражнение для прокачки выносливости

Девушка гоняет на доске по песчаным дюнам

Эпичный прыжок в городской бассейн

Парень прокатился на водной горке с мёртвой петлей

Парень искупался в проруби

Парень катается за катером на своих двоих

Мужчина пьёт кофе на вершине воздушного шара

Мужчина в шортах взобрался на высокую скалу

Поворот на лонгборде на 180 градусов на скорости

Коллективный прыжок со скалы в вингсьютах

Катание на круглых лодках сквозь тропический лес

Отжиматься из такого положения доступно единицам

Видели ли вы такой виртуозный волейбол?

Найдена красивая локация для прыжков с тарзанки

Водная горка, созданная самой природой. Видео!