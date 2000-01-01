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Хотели бы покататься на таких досках? Интересная вариация водного велосипеда
Хотели бы покататься на таких досках? Интересная вариация водного велосипеда
Локация на видео – озеро Тахо в США. Смотрите, как красиво!

@staylocal_tahoe
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Хотели бы покататься на таких досках? Интересная вариация водного велосипеда
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