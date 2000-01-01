Девушка выполняет сложнейшую асану из йоги, удерживая на спине собаку
Это и без утяжеления мало кому под силу… @yogavered
Девушка выполняет сложнейшую асану из йоги, удерживая на спине собаку
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