Девушка совершила экстремальный полёт на воздушных качелях. Видео!
Безумный трюк на огромной высоте смотрите в следующем слайде. @luasferrari
Девушка совершила экстремальный полёт на воздушных качелях. Видео!
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