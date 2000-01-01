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Парящий над пропастью аттракцион: мужчина прокатился на воздушном велосипеде
Парящий над пропастью аттракцион: мужчина прокатился на воздушном велосипеде
Это вам не скучный велотренажёр в спортзале. Видео смотрите в следующем слайде! @albertour3ro
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Парящий над пропастью аттракцион: мужчина прокатился на воздушном велосипеде
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