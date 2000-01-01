Поцелуй на огромной высоте перед прыжком. Экстрим и романтика в одном видео!
Повторили бы безумный поступок этой парочки? Смотрите в следующем слайде. @nathanroq
Поцелуй на огромной высоте перед прыжком. Экстрим и романтика в одном видео!
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