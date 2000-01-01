Спуск на сноуборде по песчаным дюнам с невероятным закатом. Видео!
И никакая пыль не страшна. Смотрите в следующем слайде! @fdiaz__9
Спуск на сноуборде по песчаным дюнам с невероятным закатом. Видео!
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