Спуск на сноуборде по песчаным дюнам с невероятным закатом. Видео!

Поездка в панорамном железнодорожном вагоне

Поцелуй на огромной высоте перед прыжком

Мужчина прокатился на воздушном велосипеде

Экстремальный полёт на воздушных качелях

Как одновременно качать тело и мозг с помощью мяча

Очень смешное видео с крокодилом-пофигистом!

Сможете это повторить в 58 лет? А сейчас?

Главные спортивные события июля-2023

Как качать пресс, если нет шансов на кубики?

Сап-борд с рулём и колёсами. Прокатились бы?

Так ведёт себя по-настоящему мудрое существо

Антоха MC показал, что умеет делать на скейте

«Железный» дедушка преодолел 226 км на Ironman

Как прокачать спину при помощи полотенца?

Смогли бы поплавать с акулой и погладить ей нос?

Сможете выполнить такую асану? А с псом на спине?