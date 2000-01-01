Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
В США прошёл чемпионат мира по сёрфингу среди собак! Видео с места событий
В США прошёл чемпионат мира по сёрфингу среди собак! Видео с места событий
Были и тандемы с хозяевами, и одиночные заплывы. @lentach
AMP-версия
В США прошёл чемпионат мира по сёрфингу среди собак! Видео с места событий
Читайте также
Спортсмен готовит турецкий менемен на фоне гор
Спортсмен готовит турецкий менемен на фоне гор
Человек плывёт рядом с затонувшим кораблём — видео
Человек плывёт рядом с затонувшим кораблём — видео
Посмотрев это видео, вы захотите такие же очки!
Посмотрев это видео, вы захотите такие же очки!
Смогли бы за раз перепрыгнуть столько ступенек?
Смогли бы за раз перепрыгнуть столько ступенек?
Смогли бы чмокнуть в нос тигра? Опасное видео
Смогли бы чмокнуть в нос тигра? Опасное видео
Опасный трюк с огнём и велосипедом
Опасный трюк с огнём и велосипедом
Совместный спуск лыжника и сноубордиста
Совместный спуск лыжника и сноубордиста
Руфер поражает опасными трюками на высоте
Руфер поражает опасными трюками на высоте
Мужчина кувыркается на параплане в воздухе
Мужчина кувыркается на параплане в воздухе
Как выглядит туристическое место на Бали
Как выглядит туристическое место на Бали
Экстремальные качели на воздушном шаре
Экстремальные качели на воздушном шаре
Опасный спуск по горной реке на надувных кругах
Опасный спуск по горной реке на надувных кругах
Рискнули бы спуститься по такой лестнице?
Рискнули бы спуститься по такой лестнице?
После этого видео вам захочется заняться сёрфингом
После этого видео вам захочется заняться сёрфингом
Кататься на сапе нужно только с лучшими друзьями!
Кататься на сапе нужно только с лучшими друзьями!
Прыжок на мотоцикле с трамплина над морем
Прыжок на мотоцикле с трамплина над морем
© championat.com 2000–2023