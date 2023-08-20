Розовый город, монастыри и «Крылья Татева»: что обязательно посмотреть в Армении?

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Путешествие в Армению — это перемещение не только в пространстве, но и во времени. Древние памятники, христианские реликвии, караван-сараи Шёлкового пути и богатейшее нематериальное культурное наследие — всё сосредоточено на небольшом, но очень живописном участке земли в окружении хребтов Южного Кавказа. Что обязательно нужно сделать в Армении, расскажу ниже.

Побродить по Еревану

Ключевое слово тут – побродить. «Розовый» благодаря оттенкам туфа Ереван относится к числу тех счастливых городов, где за каждым поворотом рискуешь встретить что-нибудь историческое, интересное или парадоксальное. Если не монументальный Большой Каскад со впечатляющей городской панорамой, то приятный Английский парк, где можно спрятаться от жары. Если не центральный «ГУМ», то аутентичный «Вернисаж». И если не Музей истории Еревана, то более спорный и противоречивый Музей современного искусства. Выбирайте для старта крепость Эребуни – место, где начинался Ереван. А уже оттуда следуйте без маршрута – столица сама подскажет, как не пропустить всё самое знаковое и интересное.

Ереван Фото: istockphoto.com

Попробовать севанских раков

Севанские раки – такой же уверенный армянский специалитет, как лаваш или шашлык. Доехать до Севана и не попробовать легендарные раковые шейки – всё равно что прокатиться по Италии без пиццы: можно, но лучше не стоит. Утолив гастрономический голод, стоит закрыть и эмоциональный – благо виды на озеро, снежные шапки гор и древний монастырь Севанаванк с этой задачей прекрасно справятся.

Монастырь Севанаванк Фото: istockphoto.com

Удивиться соседству архитектуры эллинизма и христианства

Неподалёку от Еревана парадоксальным образом соседствуют два древних храмовых комплекса – языческий Гарни и христианский Гегард. Первый напоминает афинский Акрополь, каким-то чудом занесённый на Кавказ, а второй поражает тем, как искусно «встроен» в окружающие скалы.

Гарни Фото: istockphoto.com

По преданию, именно в Гегарде долгое время хранилось копьё, которым пронзили Христа на Кресте. Со временем христианскую реликвию вывезли в Эчмиадзин, но название Гегардаванк – «монастырь копья» – всё ещё напоминает об этих событиях.

Если повезёт, в монастыре можно услышать удивительное многоголосное пение, которое в антураже скального храмового комплекса полностью стирает грань реальности и уносит куда-то очень далеко от повседневных проблем и размышлений.

Гегардаванк Фото: istockphoto.com

Увидеть вершину Арарата

Священный Арарат значит очень много для каждого жителя Армении. Гору видно почти из любой точки страны, но самый впечатляющий вид на неё открывается от подножья монастыря Хор Вирап. Строгие и аскетичные монастырские стены оттеняются величественной равниной и силуэтом горных хребтов, что создаёт завораживающую панораму, от которой невозможно оторвать взгляд. Чтобы усилить впечатление, рекомендую посетить Хор Вирап на рассвете или закате: в лучах солнца монастырь и склоны Арарата выглядят наиболее эффектно.

Арарат Фото: istockphoto.com

Прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге

Расположенная на юго-востоке страны канатная дорога «Крылья Татева» – это почти 6 км пути в кабине над ущельем реки Воротан и самый короткий путь к Татевскому монастырю. Построенная за рекордные 10 месяцев канатка официально обновила другой мировой рекорд и вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире пассажирская канатная дорога. Время, проведённое в пути до монастыря, составляет 12 минут. Прибавьте 3,5 часа дороги из Еревана – и готова туристическая программа на целый день. Но «Крылья Татева» и Татевский монастырь определённо этого стоят.

«Крылья Татева» Фото: istockphoto.com