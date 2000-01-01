Нашли классную альтернативу вейксёрфингу. И никакой катер не нужен!
Такое развлечение понравилось даже самураям. Смотрите видео.
@sinjetboard
@sinjetboard
Нашли классную альтернативу вейксёрфингу. И никакой катер не нужен!
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