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Хотели бы прыгнуть с верёвкой с обрыва? А ночью?
Хотели бы прыгнуть с верёвкой с обрыва? А ночью?
Эта девушка рискнула! Только посмотрите, как атмосферно. 

@autumn_davey
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Хотели бы прыгнуть с верёвкой с обрыва? А ночью?
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