Как требовать внимания, чтобы точно его получить? Очень смешное видео с псом
Секрет прост — будьте настойчивыми. @malinois.loyal
Как требовать внимания, чтобы точно его получить? Очень смешное видео с псом
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