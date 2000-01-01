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Эти ребята решились поплавать на сапах в районе острова Шикотан на Курилах
Эти ребята решились поплавать на сапах в районе острова Шикотан на Курилах
Туман, скалы и ощущение, что попал на съёмочную площадку ужастика. @wild.russians
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Эти ребята решились поплавать на сапах в районе острова Шикотан на Курилах
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