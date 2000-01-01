Бомбический «пятничный танец» от воспитателя из Норвегии!
Кьетил Крогстад в очередном ролике доказывает, что конец рабочей недели — это прекрасно. @kjetil.krogstad
«Танцующий воспитатель» из Норвегии показывает, как нужно уходить с работы в пятницу
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