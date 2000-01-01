Это местечко в Швейцарии как будто создано для съёмок «Властелина колец». Согласны?
Кантон Тичино располагается на юге страны. @tom_juenemann
Это местечко в Швейцарии — идеальная локация для съёмок «Властелина колец». Согласны?
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