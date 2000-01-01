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Крис Хемсворт показал, как экипировался для зимнего сёрфинга. Видео
Крис Хемсворт показал, как экипировался для зимнего сёрфинга. Видео
На дворе пока ещё ноябрь, но снег в кадре очень даже декабрьский @chrishemsworth
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Крис Хемсворт показал, как экипировался для зимнего сёрфинга. Видео
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