Если вы не знаете, как тренироваться на брусьях, вот подсказка!
Это просто идеальные упражнения на статику.
@valentina.di.miceli
@valentina.di.miceli
Если вы не знаете, как тренироваться на брусьях, вот подсказка!
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