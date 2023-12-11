Как назвать сына? Самые популярные мужские имена в России в 2023 году

В любой культуре и стране имена – не просто слова. Они отражают наше время, предпочтения народа и создают портрет государства. В России это особенно актуально. Наше государство состоит из множества национальностей, религий. Кроме того, ежегодно популярность набирают необычные и редкие имена, создаются новые и сохраняется выбор в пользу традиционных. Вместе с социологом обсуждаем рейтинг 2023 года и тенденции, которые наблюдаются в разных уголках нашей необъятной родины.

Илья Дорханов социолог Russian Field «В большинстве регионов России преобладают христианские имена, поскольку подавляющее население в них — это русские. При этом тренды даже в двух соседних областях могут существенно отличаться. Почему так получается — сложный вопрос, на который в каждом регионе ответ может отличаться».

Основные тенденции

Опираясь на данные ЕГР ЗАГС, можно сказать, что популярность некоторых традиционных имён в нашей стране снижается. Внимание родителей всё чаще привлекают новые и редкие варианты.

Иван, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Егор, Илья постепенно выходят из моды. Артём, Фёдор и Роман удерживают свои позиции с небольшим отклонением в сторону падения. Окончательно потеряли актуальность имена Антон, Вадим, Евгений, Игорь, Олег, Вячеслав и Станислав. Также Денис, занимавший 10-е место по популярности, оказался на 45-й строчке. Аналогичная ситуация у Виталиев и Эдуардов. Они не входят и в топ-100.

Фото: franckreporter / istockphoto.com

Среди русских имён для мальчиков, которые поддерживают стабильность в разные периоды времени, выделяются Александр, Михаил и Владимир. Они распространены не только в настоящем десятилетии, но и были актуальны в разные декады прошлого века. Дмитрий, Иван и Николай встречаются реже, но также сохраняют свой рейтинг.

В топ самых модных мужских имён вошли Лев, Марк, Матвей, Мирон и Мухаммад. Они резко набрали свою популярность после 2000 года.

Зарубежные имена

Сегодня в России логично говорить о смешанных тенденциях. Проявляется интерес как к традиционным, так и к зарубежным именам. Однако вторые больше распространены среди женского пола. Возможно, родители хотят привлечь к девочке особое внимание и выглядеть «модно». Зачастую выбор необычного и редкого имени для ребёнка обусловлен стремлением выделиться, подчеркнуть оригинальность и не быть как все.

Новорождённых мальчиков начинают называть русскими, зачастую происходящими из христианской традиции именами. Они звучат солидно и отсылают к историческому прошлому страны. Некоторые из них были подзабыты и использовались крайне редко. Именно поэтому в современной России к ним не привыкли. Макар, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Савва лидируют в списке частотности. Адам, Богдан, Мирослав также набирают популярность. На 1% в год поднимаются в рейтинге Клим, Гордей и Демьян.

Возможно, родители стремятся так сделать образ своих сыновей более респектабельным, укоренённым в национальной традиции. То есть от девочек ждут оригинальности и «западной модности», а от мальчиков — чего-то крепкого и стабильного.

Необычные имена

В России наблюдается заметный интерес к необычным и редким именам. Родители всё чаще обращаются к уникальным значениям и ассоциациям. Это может быть связано с историческими событиями, литературными и кинематографическими персонажами. Официальной статистикой поделилась начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В 2023 году детей называли двойным или тройным именем: Альберт Меркурий, Артур Льюис, Денис Адам, Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари. Другой тренд – сокращение. В Москве родились Шурик, Саша, Гоша и Влад. Некоторые родители обратились к литературным персонажам. Так появились Гамлет, Ромео, Гарри.

Выбор редкого имени для мальчика часто отражает несколько мотиваций и желаний. В современном мире индивидуальность и самовыражение играют важную роль. Создание истории, особого значения – способ подчеркнуть уникальность личности ребёнка. Родители могут таким образом проявить дань уважения семейным, культурным или религиозным традициям. Они сочетают имена предков с модными тенденциями.

Другая причина – вдохновение литературой или поп-культурой. Для ребёнка подбираются псевдонимы из любимых рассказов, фильмов или песен. Исторические персонажи, зарубежные языки могут отражать особое значение и мечты родителей относительно будущего детей. Например, имя с переводом «сильный» или «мудрый» выбирается в надежде, что мальчик овладеет этими качествами.

Каждый из подобных случаев – способ родителей интегрировать свои ценности, убеждения и интересы в идентичность и жизненный путь своего ребёнка.

Фото: AleksandarNakic / istockphoto.com

Какие тренды в разных регионах?

В России проживает большое количество разных национальностей. По этой причине во многих регионах статистика различается. Традиции, обычаи, гармоничное звучание с фамилией и отчеством, языковые предпочтения – все эти факторы в той или иной мере влияют на выбор. Конечно, особое значение занимают культура и религия. Обычно родители ищут привычные имена для той среды, в которой будет расти ребёнок. В православных семьях также ориентируются на святцы.

В Дагестане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ханты-Мансийском автономном округе самым популярным мужским именем стал Мухаммад. В Татарстане и Башкортостане лидируют Амир, Тимур и Эмир. При этом в топе также присутствуют русские имена для мальчиков.

В Северной Осетии предпочтение отдают Давиду и Георгию, отсылающим к христианству. Также выделяются Сармат и Алан, указывающие на народы сарматов и аланов. К ним осетины традиционно возводят своё происхождение.

В Тыве самые популярные имена для мальчиков: Алдар, Доржу, Арслан, Дамир, Арзылан. Якутия, Магаданская область, Чукотский и Ненецкий автономный округ выбирают такие традиционные имена, как Лев, Максим, Роман, Константин и Даниил.

Российское общество, отличающееся своим многонациональным характером, представляет уникальную подборку. Выбор мужского имени в России 2023 года – сложный процесс. В нём переплетаются множество факторов. Он также зависит не только от личных предпочтений родителей и их желания выделить своего ребёнка. Религиозные и культурные традиции, присущие разным народам, диктуют свои правила. Имя может служить уникальным идентификатором личности, символом наследия, культурной идентичности и семейных ценностей.

В этом контексте важно подчеркнуть необходимость уважения и толерантного отношения к любому человеку. Имя несёт в себе отголосок истории, культуры и верований. Оно отражает многообразие мира, в котором мы живём. Важно понимать и ценить это. Каждый человек является частью большого и разнообразного общества.

Родителям же необходимо найти баланс между своими предпочтениями и будущим благополучием детей. Имя должно быть не только красивым и обладать особым смыслом. С ним ребёнку необходимо чувствовать себя комфортно в своём социальном и культурном окружении. Это решение может повлиять на его самооценку и идентичность на протяжении всей жизни.

Современные тенденции, религия, стремление к символизму и многие другие факторы влияют на выбор имени. Этот процесс требует внимания, терпения и уважения к разнообразию культур и народов, составляющих нынешнее российское общество.