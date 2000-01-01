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Атлет на этом видео просто гора мышц! 
Атлет на этом видео просто гора мышц! 
Посмотрите, как легко он выполняет сложные отжимания.
@scott_mathison_
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Атлет на этом видео просто гора мышц!
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