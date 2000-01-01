Какие же сильные руки нужны для таких отжиманий? Видео
Также потребуется идеальная растяжка. @littlefitness
Какие же сильные руки нужны для таких отжиманий? Видео
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