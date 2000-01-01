Вот так тренируется Бекхэм! Даже его пудель в шоке от такого напора — видео
Пёс не выдержал накала страстей и сбежал от хозяина. @_beckham75_
Вот так тренируется Бекхэм! Даже его пудель в шоке от такого напора — видео
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