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Девушка едва не угодила в пасть акулы! Вовремя заметила и спаслась
Девушка едва не угодила в пасть акулы! Вовремя заметила и спаслась
Интересно, как скоро она вновь решится понырять… @juansharks
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Девушка едва не угодила в пасть акулы! Вовремя заметила и спаслась
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