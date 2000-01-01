Можете расколоть бревно одним ударом? А разорвать руками, если не получится?
Уровень брутальности зашкаливает. @bradley.thor
Можете расколоть бревно одним ударом? А разорвать руками, если не получится?
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