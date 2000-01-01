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Вот что бывает, если довести прыжки на скакалке до совершенства!
Вот что бывает, если довести прыжки на скакалке до совершенства!
Сможете сосчитать, сколько раз прыгнула эта девушка?
@lauren.jumps
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Вот что будет, если довести прыжки на скакалке до совершенства!
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