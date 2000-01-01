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Когда ты профессиональный спортсмен, тренировки превращаются в игру!
Когда ты профессиональный спортсмен, тренировки превращаются в игру!
Забавное упражнение на координацию, которое очень трудно сделать.
@jesss.getfit
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Когда ты профессиональный спортсмен, тренировки превращаются в игру!
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