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Смогли бы вздремнуть в гамаке на такой высоте?
Смогли бы вздремнуть в гамаке на такой высоте?
Даже от видео кружится голова. @nature
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Смогли бы вздремнуть в гамаке на такой высоте?
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