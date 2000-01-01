То самое чувство, когда ты совершенно не понимаешь людей! Видео с котом-занудой
Если узнали себя, прямо сейчас улыбнитесь. @boltplusbumblebee
То самое чувство, когда ты совершенно не понимаешь людей! Видео с котом-занудой
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