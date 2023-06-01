Vans и Supreme показали летнюю коллаборацию с денежным принтом

Всего несколько недель назад Supreme запустили совместную капсулу с Clarks. А теперь представили и новую коллаборацию с Vans. Бренды объединились, чтобы переосмыслить модели Skate Grosso Mid и Era.
Этим летом марки решили запустить сразу две общие модели. Обе пары покрыты долларовым принтом, который нанесён на классическую для Vans парусину. Видимо, коллаборация называется — Money.
У Skate Grosso Mid есть ещё цветные вставки: в чёрном, розовом и белом оттенках. Материалы — классические для брендов: парусина, кожа для стельки, замша и вулканизированная подошва. Помимо знакомого лого Vans, на задник моделей нанесена надпись Supreme готическим шрифтом.
Supreme в последнее время часто создаёт коллаборации с люксовыми марками, хотя изначально концепция бренда — уличная одежда. Поэтому неудивительно, что сотрудничество с Vans продолжается, это поддерживает изначальную идею компании.
В продаже новые модели появятся уже 1 июня, так что совсем скоро их можно будет рассмотреть поближе в социальных сетях модников.
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