Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Приморье ввели режим ЧС федерального масштаба: Владивосток затопило за пару часов

За несколько часов почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Владивосток. Из-за очередного наводнения около 70 тысяч жителей остались без света, движение в городе затруднено.

Улицы Владивостока Фото: @K312…

Официальный аккаунт в соцсетях губернатора Приморского края Олега Кожемяко объявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба в регионе.

Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Согласно прогнозам, новый циклон принесёт дополнительные 130 миллиметров осадков. Власти предупреждают о продолжительных дождях и ожидаемой скорости ветра до 20 м/с. Жителей города настоятельно просят ограничить поездки на личных автомобилях.

Читайте также: Наводнение в Приморье стало самым разрушительным за последние 10 лет

По оценкам Олега Кожемяко, суммарные потери от наводнений, начавшихся в начале августа после тайфуна «Ханун», достигли 7 млрд рублей.