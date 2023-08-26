В Приморье ввели режим ЧС федерального масштаба: Владивосток затопило за пару часов
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За несколько часов почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Владивосток. Из-за очередного наводнения около 70 тысяч жителей остались без света, движение в городе затруднено.
Улицы Владивостока
Фото: @K312…
Официальный аккаунт в соцсетях губернатора Приморского края Олега Кожемяко объявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба в регионе.
Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Согласно прогнозам, новый циклон принесёт дополнительные 130 миллиметров осадков. Власти предупреждают о продолжительных дождях и ожидаемой скорости ветра до 20 м/с. Жителей города настоятельно просят ограничить поездки на личных автомобилях.
По оценкам Олега Кожемяко, суммарные потери от наводнений, начавшихся в начале августа после тайфуна «Ханун», достигли 7 млрд рублей.
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