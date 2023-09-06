Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

Плюнь и заплати: в Ярославской области вводится необычный штраф

Плюнь и заплати: в Ярославской области вводится необычный штраф
В Ярославской области ввели запрет на плевки
Аудио-версия:
Комментарии

С 7 сентября в Ярославской области вступает в силу закон, предусматривающий штраф для любителей плевать в общественных местах. Об этом сообщили на официальном портале.

Регион стал первым в России, где введена ответственность за плевок на публике. Два месяца шёл «переходный период» по многочисленным просьбам. В это время жители области получали лишь предупреждение от органов правопорядка. Однако уже удалось выявить свыше 50 случаев нарушения запрета.

Читайте также:
«Жду мемов»: как выглядит канцлер ФРГ после спортивной травмы, полученной на пробежке

Теперь гражданам придётся заплатить 1,5 тысяч рублей. При повторном нарушении цена увеличится в два раза и составит 3 тысячи.

Злоумышленников выявляют по камерам. Сейчас в регионе установлено 7 тысяч камер, но их численность продолжает расти. Каждый случай на месте рассматривает оперативная группа. В неё входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции и членов административных комиссий.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android