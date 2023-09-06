Плюнь и заплати: в Ярославской области вводится необычный штраф

С 7 сентября в Ярославской области вступает в силу закон, предусматривающий штраф для любителей плевать в общественных местах. Об этом сообщили на официальном портале.

Регион стал первым в России, где введена ответственность за плевок на публике. Два месяца шёл «переходный период» по многочисленным просьбам. В это время жители области получали лишь предупреждение от органов правопорядка. Однако уже удалось выявить свыше 50 случаев нарушения запрета.

Теперь гражданам придётся заплатить 1,5 тысяч рублей. При повторном нарушении цена увеличится в два раза и составит 3 тысячи.

Злоумышленников выявляют по камерам. Сейчас в регионе установлено 7 тысяч камер, но их численность продолжает расти. Каждый случай на месте рассматривает оперативная группа. В неё входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции и членов административных комиссий.