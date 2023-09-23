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Учёные нашли «креветку-убийцу» в реке Крыма

Учёные нашли «креветку-убийцу» в реке Крыма
Креветка-убийца появилась в реках Крыма
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Учёные обнаружили опасный вид креветок Dikerogammarus villosus в Симферополе. Они обитают в реке Салгир. Миниатюрные хищники выглядят безобидными. Обычно они достигают 3 мм. При благоприятных условиях могут вырасти до 30 мм.

Существа не представляют угрозы для людей, однако приносят серьёзные проблемы экосистеме из-за своего аппетита. Они часто атакуют и убивают добычу, при этом нередко оставляют её недоеденной.

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«Креветки-убийцы» вытесняют других обитателей водоёмов, что моожет привести к вымиранию отдельных видов. Агрессивное поведение делает их опасными для окружающей среды. Этот вид способен нанести огромный ущерб рекам, усилив конкуренцию за выживание.

Специалисты из Симферополя выразили серьёзную тревогу и уже начали работать над решением проблемы.

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