10 продуктов с высоким содержанием белка

Протеиновая бомба. Что можно и нужно есть до и после тренировок.

Ни для кого не секрет, что белок — чрезвычайно важный элемент для создания мышц. В среднем взрослому человеку нужно получать до 100 грамм белка ежедневно. Расчёты производятся исходя из количества 0,8-1,5 грамма на килограмм веса. Но эти цифры касаются тех, в чьей жизни нет активных тренировок. Для спортсменов же этот показатель может увеличиться в несколько раз. Где взять такое количество нужных нам веществ? Мы собрали 10 лучших доступных продуктов с высоким содержанием белка, которые помогут вам заполучить тело вашей мечты.

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Нежирный творог

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Питательный белок казеин, который содержится в твороге, усваивается на 97% и способен заблокировать чувство голода на несколько часов.

Однако перебарщивать с ним тоже не стоит. У некоторых людей «молочка» в организме усваивается хуже. Это может привести к высыпаниям на коже и проблемам с пищеварением.

Сыр

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Хотя в составе сыра присутствует также и большое количество жиров, никто не станет отрицать его пользу. Опять же, для того чтобы не выходить за рамки ежедневного калоража, выбирайте нежирные сорта продукта.

Курица

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Пожалуй, самый популярный источник белка. Но не стоит забывать о важных правилах потребления мяса. Для максимального сохранения полезных свойств лучшим способом приготовления считается варка в воде или на пару. Помните и о том, что к идеальной фигуре можно прийти, только отказавшись от вредных добавок и сладких жирных соусов.

Говядина

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Ещё один вид мяса, который способен обеспечить ваш организм всеми необходимыми аминокислотами – цинком, железом и другими микроэлементами. Нежирная говядина усваивается гораздо легче, чем другие виды мяса.

Яйца

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Белок в яйце считается наиболее полезным. Он имеет самую высокую усвояемость и помогает формировать ткани организма. Кроме того, продукт богат холином и витаминами B 12 и D. Это вещества, которые важны для поддержания общего уровня энергии.

Тунец

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Очень многие морские обитатели содержат полезные жиры и совсем не включают в себя углеводы. Тунец – однозначный лидер среди них. Это настоящий кладезь белка. В его составе — 25 грамм на 100 грамм продукта.

Креветки

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В 150 граммах отварных креветок содержится целых 37 грамм протеина. К слову, они ещё и низкокалорийны – примерно 140 ккал на порцию. Так что смело добавляйте их к салату на ужин.

Орехи

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Орехи широко известны как продукт, богатый полезными ненасыщенными жирами, однако в них также содержится много белка. Кроме того, как считают исследователи, люди, съедающие горсть орехов в день, на 20% меньше подвержены риску смерти от разных недугов. Главное – не переборщить, ведь в 100 граммах орехов примерно 500 ккал, а это почти как в одной плитке шоколада.

Греческий йогурт

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Йогурт — отличный перекус. Важно, чтобы он был натуральный. Ведь йогурты, которые стоят на полках магазинов, часто содержат ненужные сахара и консерванты. Такой йогурт может стать как полноценным лёгким завтраком, так и заправкой для других блюд. В одной порции – 13-20 грамм белка, что почти в два раза больше, чем в обычном йогурте.

Гречка

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Это рекордсмен по количеству белка среди гарниров. Её активно потребляют спортсмены для повышения эффективности тренировок. Помимо белка гречка содержит немало клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение и ускорить метаболизм.

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