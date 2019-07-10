10 продуктов с высоким содержанием белка

Ни для кого не секрет, что белок — чрезвычайно важный элемент для создания мышц. В среднем взрослому человеку нужно получать до 100 грамм белка ежедневно. Расчёты производятся исходя из количества 0,8-1,5 грамма на килограмм веса. Но эти цифры касаются тех, в чьей жизни нет активных тренировок. Для спортсменов же этот показатель может увеличиться в несколько раз. Где взять такое количество нужных нам веществ? Мы собрали 10 лучших доступных продуктов с высоким содержанием белка, которые помогут вам заполучить тело вашей мечты.
Нежирный творог
Питательный белок казеин, который содержится в твороге, усваивается на 97% и способен заблокировать чувство голода на несколько часов.
Однако перебарщивать с ним тоже не стоит. У некоторых людей «молочка» в организме усваивается хуже. Это может привести к высыпаниям на коже и проблемам с пищеварением.
Сыр
Хотя в составе сыра присутствует также и большое количество жиров, никто не станет отрицать его пользу. Опять же, для того чтобы не выходить за рамки ежедневного калоража, выбирайте нежирные сорта продукта.
Курица
Пожалуй, самый популярный источник белка. Но не стоит забывать о важных правилах потребления мяса. Для максимального сохранения полезных свойств лучшим способом приготовления считается варка в воде или на пару. Помните и о том, что к идеальной фигуре можно прийти, только отказавшись от вредных добавок и сладких жирных соусов.
Говядина
Ещё один вид мяса, который способен обеспечить ваш организм всеми необходимыми аминокислотами – цинком, железом и другими микроэлементами. Нежирная говядина усваивается гораздо легче, чем другие виды мяса.
Яйца
Белок в яйце считается наиболее полезным. Он имеет самую высокую усвояемость и помогает формировать ткани организма. Кроме того, продукт богат холином и витаминами B 12 и D. Это вещества, которые важны для поддержания общего уровня энергии.
Тунец
Очень многие морские обитатели содержат полезные жиры и совсем не включают в себя углеводы. Тунец – однозначный лидер среди них. Это настоящий кладезь белка. В его составе — 25 грамм на 100 грамм продукта.
Креветки
В 150 граммах отварных креветок содержится целых 37 грамм протеина. К слову, они ещё и низкокалорийны – примерно 140 ккал на порцию. Так что смело добавляйте их к салату на ужин.
Орехи
Орехи широко известны как продукт, богатый полезными ненасыщенными жирами, однако в них также содержится много белка. Кроме того, как считают исследователи, люди, съедающие горсть орехов в день, на 20% меньше подвержены риску смерти от разных недугов. Главное – не переборщить, ведь в 100 граммах орехов примерно 500 ккал, а это почти как в одной плитке шоколада.
Греческий йогурт
Йогурт — отличный перекус. Важно, чтобы он был натуральный. Ведь йогурты, которые стоят на полках магазинов, часто содержат ненужные сахара и консерванты. Такой йогурт может стать как полноценным лёгким завтраком, так и заправкой для других блюд. В одной порции – 13-20 грамм белка, что почти в два раза больше, чем в обычном йогурте.
Гречка
Это рекордсмен по количеству белка среди гарниров. Её активно потребляют спортсмены для повышения эффективности тренировок. Помимо белка гречка содержит немало клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение и ускорить метаболизм.