Сборная Уругвая по футболу приедет на Олимпиаду-2024 в форме образца 1924 года

В 1924 году Уругвай завоевал своё первое футбольное золото на Олимпиаде в Париже. В этом году команда вновь поедет за олимпийским золотом, а в честь этого события спортивная федерация страны выпустила два уникальных комплекта ретроформы. Только представьте, какой ностальгией завеет, когда спортсмены сборной Уругвая выйдут на поле во время предстоящих матчей, которые, как и 100 лет назад, пройдут в Париже.

Ретроформа сборной Уругвая по футболу Фото: Социальные сети сборной Уругвая по футболу

Традиционно болельщики тоже смогут обзавестись комплектом формы любимой команды. Совсем скоро она поступит в продажу. Кроме того, два дня назад стартовал предолимпийский турнир среди команд.

Выпущенные комплекты практически полностью идентичны тем, в которых Уругвай выходил на поле в 1924 году.

В такой форме футболисты выйдут на поле Фото: Социальные сети сборной Уругвая по футболу

Тогда команда разгромила сборную Швейцарии, а спустя шесть лет многие футболисты команды завоевали титул первых чемпионов мира. Примечательно, что ФИФА именно Олимпийские игры 1924 и 1928 годов называет прототипами своих мировых чемпионатов.

Читайте также: Сборная Ганы устроила фееричное шоу в национальных костюмах перед Кубком африканских наций