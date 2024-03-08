Кристен Стюарт удивила Сеть дерзким образом на красной дорожке

На днях в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Любовь истекает кровью», главную роль в котором исполнила 33-летняя Кристен Стюарт. Актриса стала почётной гостьей мероприятия, а своим появлением на ковровой дорожке смогла удивить даже самую искушённую публику.

В этот раз звезда «Сумерек» решила не ограничиваться банальным платьем, поэтому позировала перед фотографами в откровенном чёрном боди бренда Bettter. Поверх него она набросила короткий жакет, а дополнить образ решила чёрными лодочками на каблуке. Волосы актриса собрала в высокий пучок и отдала предпочтение естественному макияжу.

Кристен Стюарт Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Стоит отметить, что своим дерзим нарядом Стюарт произвела настоящий фурор. На ковровой дорожке она появилась в гордом одиночестве, однако поклонники отметили, что таким образом никто не затмил по-настоящему роскошный образ актрисы. Кристен определённо смогла доказать, что, чтобы быть женственной, вовсе не обязательно носить платье или юбку.

Многие, кстати, сравнили образ Кристен с нарядом жены Канье Уэста, Бьянки Цензори, в котором она появилась недавно. Поклонники Стюарт отметили, что на ней образ смотрится в разы гармоничнее.

Бьянка Цензори Фото: Alessandro Levati/Getty Images

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