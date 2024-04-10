Джеки Чан — о своём отношении к возрасту: «Возможность стареть — это счастье»

Звезда боевиков отпраздновал свой юбилей. 7 апреля Джеки Чану исполнилось 70 лет. Для многих его поклонников это событие, как ни странно, стало печальной датой, ведь наше детство уходит по мере того, как стареют наши кумиры. При этом сам актёр, как оказалось, о своём возрасте не переживает от слова совсем.

Ещё недавно все друзья напоминали мне: «Джеки, тебе же скоро стукнет 70 лет!». Я замирал каждый раз, когда слышал эту цифру, — признался актёр.

Однако, по словам Чана, постепенно он пришёл к тому, что старость – это великий дар. Он отметил, что бесконечно счастлив иметь возможность быть немолодым, тем более он всю жизнь работал в экстремальных условиях, а теперь наконец-то может расслабиться.

После того как я оправился от шока из-за возраста, мне на ум пришло высказывание, которое я когда-то услышал от своего старшего брата Саммо Хунга: «Возможность стареть — это счастье». Что касается нас, каскадёров, то вы даже не представляете, насколько везёт, если нам удаётся состариться, — пошутил Чан.

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