Учёные обнаружили новый штамм оспы обезьян с «пандемическим потенциалом»

Учёные международного сообщества готовы к «быстрым действиям», чтобы избежать новой вспышки вируса, который теперь официально известен как mpox.

Эксперты выявили новую вспышку оспы обезьян в шахтёрском городке в Демократической Республике Конго. Власти страны уже около года борются с вариантом mpox под названием clade 1. Считается, что этот штамм убивает 10% всех заразившихся людей.

Теперь учёные обнаружили его мутировавшую версию, которая, по-видимому, лучше распространяется. Он был найден в Камитуге, городе с населением 13 995 человек, и получил название clade 1b.

По данным The Telegraph, выводы исследования обсуждались на встрече министров здравоохранения, проведённой Африканскими центрами по контролю заболеваний на прошлой неделе.

Без вмешательства эта локализованная вспышка Камитуги таит в себе потенциал распространения на национальном и международном уровне. Учитывая недавнюю историю вспышек оспы в ДРК, мы выступаем за быстрые действия со стороны эндемичных стран и международного сообщества для предотвращения ещё одна глобальной вспышки mpox.

Предполагается, что новый мутировавший штамм сначала появился у животных, а затем, в период с июля по сентябрь 2023 года, распространился на людей. Отмечается, что в шахтёрском городке примерно 30% всех случаев пришлось на работников секс-бизнеса.

В большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме, с лихорадкой, за которой следует сыпь, обычно на лице. Чаще всего люди выздоравливают в течение четырёх недель, хотя в редких случаях вирус может вызвать серьёзное заболевание.

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