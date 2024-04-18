Питался улитками и змеями: российский путешественник три месяца выживал в джунглях

Путешественник перестал выходить на связь три месяца назад. Владимир Косаров пропал в джунглях Колумбии. Он планировал преодолеть опасную местность в одиночку за две недели, однако практически на самом старте у него начались проблемы, которые просто не позволили ему осуществить задуманное в короткий срок.

Косаров рассказал, что во время этого экстремального путешествия неоднократно подвергался смертельной опасности. Так, на него несколько раз нападали туземцы, а затем он едва не погиб, упав с обрыва. Параллельно мужчине приходилось прямо среди джунглей чинить велосипед, а также добывать себе пищу. Косаров отметил, что во многом выжил благодаря тому, что ел рыбу, улиток и змей.

Выйти к цивилизации ему удалось через одно из самых опасных мест на планете – Дарьенский пробел. Там нет ни связи, ни автомобильных дорог. В конце концов путешественник добрался до Панамы. Косаров сообщил, что на данный момент находится в карантинном лагере, поскольку заболел малярией. Путешественник сможет покинуть госпиталь только после полного выздоровления.

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