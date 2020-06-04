Стройность или анорексия? Российские звёзды, которых критикуют за чрезмерную худобу

Иногда они и сами хотят набрать вес.

Худоба – не повод для того, чтобы критиковать человека и делать из него изгоя, хотя в обществе зачастую случается всякое. Рассказываем про российских селебрити, которым приходилось слышать острые словечки в свой адрес.

Кристина Асмус

Кристину Асмус подозревают в анорексии из-за сильной худобы. Интересно, что в юности Кристина занималась художественной гимнастикой и добилась разряда кандидата в мастера спорта. Сейчас ей приходится прикладывать много усилий, чтобы держать себя в форме.

Я люблю поесть, но позволяю себе это крайне редко. Склонна к полноте, поэтому постоянно голодаю. А комфортно мне именно в весе 45-46 кг.

Не так давно актриса рассказала, что придерживается совсем экстремальных диет. «Я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю — перед съёмками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну типа чашка кофе и одно яблоко в день. Так и неделю могу. И две», — сообщила Кристина.

Остаётся надеяться, что такие жёсткие меры в будущем не приведут к проблемам с организмом.

Полина Гагарина

Полина Гагарина завораживает красивым голосом и утончённой фигурой. Но не так давно некоторые подписчики заподозрили певицу в анорексии. Они считают, что Полина перестаралась с похудением.

Во время второй беременности она набрала 25 килограммов. Полине понадобилось три месяца, чтобы прийти в форму. Гагарина перешла на строгую диету. Утром она употребляет только углеводы, днём – белок с клетчаткой, а вечером – опять белок. Никакого сладкого, мучного и жирного.

Обязательно соблюдать интервалы между приёмами пищи и не переедать, есть в одной порции столько, сколько умещается в ладошке, то есть небольшими порциями. Главный принцип — не оставаться голодным, если хочется жрать — перекусите курочкой или, например, белком без желтка.

Также Гагарина уделяет внимание спорту и занимается физическими нагрузками. Она частенько выкладывает видео своих тренировок.

«Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке – просто наматывала круги. Все вместе быстро принесло результат. Главное – приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия – просто брать и делать», – поделилась своим секретом певица.

Алёна Шишкова

Многие девушки мечтают похудеть, а у известной модели Алёны Шишковой другая проблема – она никак не может набрать вес. Подписчики часто упрекают Алёну в излишней худобе и призывают набрать несколько килограммов.

Многие рекомендуют мне набрать вес. А для меня это так же трудно, как для кого-то похудеть раз и навсегда.

Алёна придерживается правил правильного питания и следит за своим рационом. Шишкова призналась, что сейчас весит 55 килограммов и переживает, если весы показывают цифру на 200 грамм меньше.

«Девушки из «Инстаграм» слишком идеальны, из-за этого у тех, кто за ними смотрит, могут развиться комплексы. Долгое время я была для многих тем самым стандартом красоты, кого-то я мотивировала, а кто-то мог потерять здоровье, худея.

И сейчас, чувствуя ответственность за то, что мы транслируем, считаю своим долгом написать: не худейте, чтобы быть похожими на кого-то. Будьте идеальными сами для себя. Возможно, кому-то это покажется пафосным, а кто-то меня услышит», — призналась Шишкова.

Марина Максимова (МакSим)

Весной 2018 года поклонники Марины обратили внимание, что их любимая певица начала терять килограммы буквально на сцене. Поп-дива, на удивление, стала выглядеть очень худой и измождённой. Это и послужило поводом временного ухода МакSим со сцены. Практически целый год ей пришлось бороться с анорексией, которая изменила некогда цветущую девушку до неузнаваемости. Позже исполнительница поведала, что с ней случилось на самом деле.

Я весила 43 килограмма, причем сбросила десять всего за месяц. Фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Чувствовала себя неважно. Возникли проблемы с иммунитетом и настроением — сил ни на что не хватало. К счастью, с помощью специалистов вовремя смогла остановиться. Признаюсь честно, психологически это было сложнее, чем физически. С тех пор никаких диет! Только здоровый образ жизни.

Сегодня её секрет прост: Марина придерживается правильного питания и отказалась от фастфуда и алкоголя.

Анна Хилькевич

В 2019 году в своём «Инстаграме» актриса взволновала своих поклонников. Хилькевич разместила фотографию в чёрном коротком платье, в котором прекрасно видно фигуру девушки. Фото вызвало ужас у фанатов, и они забили тревогу.

«Совсем худенькая! Покушайте там как следует!» «Это уже анорексия!» «Анна, это перебор! Похоже на болезнь! Ноги совсем худые!» — прокомментировали взволнованные подписчики. Большинство поклонников не понимали, зачем Анне худеть, ведь она и так находится в отличной форме, несмотря на рождение двух дочерей.

В ответ Анна опубликовала другое фото: за столом, где видно, что проблем с питанием у нее нет.

Анна Хилькевич уверена: залог хорошей формы – здоровое питание. Свой рацион актриса контролирует, хотя признается, что диетами себя не изнуряет. Может позволить себе даже любимое блюдо – пасту.

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Хилькевич много времени проводит в тренажёрном зале, чтобы держать себя в форме. Делает кардио-упражнения, занимается кроссфитом и силовыми тренировками. И под чутким руководством тренера Анна смогла привести себя к идеальной форме.

Алеся Кафельникова

Ещё несколько лет назад Алеся не могла похвастать привлекательной фигурой из-за излишней худобы, хотя и работала моделью, а журналисты то и дело писали, что у Кафельниковой анорексия.

Теперь фанаты 21-летней модели и дочери олимпийского чемпиона, известного теннисиста Евгения Кафельникова могут спокойно выдохнуть, а СМИ искать новую информацию для скандальных статей, ведь Алеся по настоянию отца прошла принудительное лечение от зависимости и, видимо, избавившись от психологических проблем, набрала вес. При этом, изящность Кафельниковой никуда не пропала, а её параметры по-прежнему остались модельными.

Я действительно ограничиваю себя в еде, стараюсь правильно питаться – мясо, рыбу, всё это ем. Ограничиваю себя только в фастфуде и углеводах, например, таких, как паста, пицца, потому что я их не люблю и считаю вредными.