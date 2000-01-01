Выходим из отпуска: 5 советов тем, кто возвращается к рутине
Это можно сделать быстро и безболезненно.
Обратитесь к планированию
Обозначьте круг задач и их приоритетность. Это позволит не прыгать с места в карьер и снизить уровень стресса.
Вернитесь домой раньше
Оставьте себе хотя бы день для того, чтобы разобрать вещи и отдохнуть после дороги.
Выходите на работу в середине недели
Когда знаешь, что первая неделя будет короткой, стартовать гораздо проще.
Не берите в работу много задач
Возвращайтесь в рутину постепенно. Вы всё успеете.
Создайте правильный настрой
Позавтракайте в приятном заведении, вместо обеденного перерыва устройте пикник или встретьтесь с друзьями после первого рабочего дня.
Выходим из отпуска: 5 советов тем, кто возвращается к рутине
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