Как заставить себя заниматься спортом?
6 вещей, которые помогут не искать оправдания.
Пробуйте
Если вам не понравился теннис или бокс, попробуйте йогу или, наоборот, что-то экстремальное. Всё познаётся в сравнении, главное не останавливаться.
Найдите правильную компанию
Вместе всегда веселее и эффективнее. Пропустить тренировку одному — ничего не стоит, а вот подвести друзей — сложнее.
Определитесь с целью
Как бы вам не нравился бег, нарастить массу он вам вряд ли поможет. Поэтому, чем раньше вы ответите себе на вопрос «зачем», тем быстрее добьётесь результата.
Наряжайтесь
Сделайте каждый выход в спортзал событием, а одежду для тренировок — любимой частью гардероба. Как говорится, на спорт, как на праздник!
Составьте программу тренировок
Даже минимальное планирование позволит вам не перегореть на первых этапах, а действовать в долгосрочной перспективе.
Дождитесь первых результатов
Продержитесь, пока не заметите первые результаты, а дальше у вас появится сильный мотиватор.
Как заставить себя заниматься спортом?
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