Ты просто космос: 5 секретов продуктивности Илона Маска

Создав систему электронных платежей, электромобили, проект полёта на Марс и ракеты многоразового использования, Илон Маск изменил науку и инженерию и стал самым известным учёным современности. Сегодня у самого трудолюбивого человека Кремниевой долины день рождения, и мы сделали подборку из его основных правил личной эффективности.

Не тратьте время на вещи, которые не пойдут на пользу

В начале рабочего дня выбирайте задачи, которые помогут вам продвинуться в работе. Илон Маск всегда ставит перед собой насущные задачи, которые выведут компанию и сотрудников на новый уровень. Начиная свой день в 7 утра, он первым делом отвечает на самые нужные письма на почте, а другие оставляет без внимания.

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Анализируйте свои действия и старайтесь делать лучше

Илон рекомендует постоянно подвергать сомнениям свои действия и думать, что могло получиться лучше. Такая самокритичность помогает избегать многих ошибок и эффективно использовать 24 часа в сутках. От своих сотрудников от требует только негативного фидбэка, это помогает выйти на новый уровень в профессиональном плане и эмоционально.

Не поддавайтесь аналогиям

Нужно начинать действовать, исходя из базовых принципов. Это фундамент, с которого всё начинается, и это единственное, в чём мы можем быть уверенными, когда дело касается комплексного вопроса. Мыслить таким образом достаточно сложно, но можно научиться. Сначала запишите на листке своё первоначальное видение проблемы, а потом задайте себе вопрос «А точно ли я уверен, что…?» и начните рассуждение с этого. Так вы найдёте новое решение.

Используйте электронные способы коммуникации

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Маск живёт в своём ритме, поэтому для связи с коллегами и партнёрами он выбирает электронную почту. Он чаще всего отклоняет предложения с просьбами о личной встрече, чтобы не терять рабочий настрой. В его офисах всегда очень тихо. Такое правило существует для того, чтобы звуки не отвлекали и продуктивность работников не падала.

Общайтесь с целеустремлёнными людьми

Общение с такими людьми даёт новые знания и вдохновляет на новые, более высокие достижения. Но прежде чем общаться с целеустремлёнными людьми, нужно научиться это делать. Илон Маск часто рассылает сотрудникам памятки, в которых учит излагать мысли кратко и ясно. Такие выступления помогут достичь своей миссии и заинтересуют начальство. Избегайте выражений слабости и сомнения, таких как «возможно», «мне кажется», «я предполагаю», и не используйте страдательный залог, это произведёт впечатление о вас, как о неуверенном в себе человеке. Выделяйте главное жирным шрифтом, чтобы визуально привлечь читателя к проблеме.

Учитесь мультитаскингу

Отвечать на письма и обедать — это привычный распорядок дня Илона Маска. Несмотря на то что заниматься несколькими делами одновременно менее эффективно, потому что мозг не успевает переключиться с одной задачи на другую, Маск продолжает оставаться стратегом многозадачности. Илон составляет композицию похожих дел, что сильно не нагружает мозг, или делает одно важное задание совместно с автоматическим, таким как обед или проведение времени с детьми.

Планируйте своё время заранее

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Пользуйтесь календарём, чтобы иметь ощущение о ходе времени и представлять, сколько времени уйдёт на разрешение той или иной задачи. Не тратьте рабочее время на размышления о высоких материях, а лучше разделите день на промежутки и выполняйте важные производственные задачи за определённый срок.

Ставьте нереальные цели

Невозможное возможно — это принцип жизни Маска. Он каждый раз задаёт себе настолько высокую планку, что многим людям такая амбициозность может показаться сумасшествием. Такие цели помогают выходить из зоны комфорта, потому что для их достижения требуется много ресурсов, в том числе духовных. Но у Илона получается, хоть и не с первого раза и с ошибками, но он добивается своего.

Стремитесь к постоянному личностному росту

Люди развиваются, когда имеют дело со сложными вопросами. Для них это вызов, который выводит на новый уровень. Чтобы не бояться сталкиваться с такими задачами, нужно научиться воспринимать неудачи как шаги на пути к успеху, постоянно развиваться, выбирать задачи, с которыми вы раньше не сталкивались, радоваться успеху других и не обижаться на критику.

Получите базовое образование

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«Убедитесь сначала в том, что вы понимаете основные принципы — это ствол и ветви, прежде чем обратитесь к листьям, то есть к деталям. Иначе может оказаться, что листьям не на чем держаться», — говорит Маск. Так вот, для начала нужно разобраться в физике, математике и компьютерных технологиях, а уже потом обратиться к инженерии и бизнесу. Базовые вещи помогают изучать более углублённые темы. Поэтому подумайте, какая дисциплина является основополагающей в вашей сфере деятельности, и начинайте её изучение.