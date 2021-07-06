Как носить спортивные шорты в городе?

А что, если мы скажем, что спортивные шорты в этом сезоне можно носить и в офис, и на прогулку? В этой статье мы вместе со стилистом предложим вам новые стильные комбинации со спортивными шортами и подробнее расскажем, с чем их носить.

Валерия Кравцова персональный стилист Сейчас многие отказались от строгих костюмов, от приталенных жакетов и каблуков. Это неудивительно — мы, наконец, выбираем комфорт.

Спортивная одежда сейчас стала базисом гардероба каждой девушки, поэтому спортивные шорты получили такую универсальность. Поэтому велосипедки, шорты, не важно — тканевые, хлопковые, льняные, можно сочетать с чем угодно: с оверсайз-жакетами, блузами, кроссовками или мюлями на толстом каблуке.

Велосипедки

Их давно перестали воспринимать спортивной одеждой. Несколько раз становясь антитрендом, велосипедки вновь вернулись в моду. Носите их с удлинёнными рубашками и босоножками, топами и кроссовками, жакетами и биркенштоками, zip-толстовками и кроксами. Вариантов для комбинаций очень много, выбирайте в зависимости от настроения. Велосипедки часто носят Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски, это ли не показатель актуальности?

Махровые шорты

Махровая ткань — один из самых смелых трендов этого лета. Такие шорты лучше не надевать в офис, потому что эти модели подходят только для прогулок по городу. Чтобы не выглядеть идущей на пляж, наденьте вязаный топ с длинным рукавом, а сверху добавьте пиджак или объёмную рубашку. Не стесняйтесь экспериментов с цветами: летом можно пробовать сочетать несочетаемое. Дополните образ банданой, сумкой-багет, солнцезащитными очками и босоножками на высокой платформе.

Хлопковые спортивные шорты

Самая удобная модель для повседневной носки. Закупайтесь укороченной версией треников разных длин и цветов, потому что их вы сможете надеть на любой случай. Для прогулки с друзьями или с собакой по парку сочетайте шорты с oversized-футболкой, худи на молнии и с любимыми кроссовками. Уже второй летний сезон подряд на пике остаются монотонные костюмы, состоящие из укорочённого свитшота и спортивных шорт.

Боксеры

Самая мультифункциональная модель из всех. Такие шорты подойдут и для занятий спортом, и для домашнего пижамного лука, и для прогулки в городе, если добавить выразительный топ, жакет или пиджак и босоножки с завязками на каблуке. Бренды предлагают для повседневного аутфита использовать трикотажную кофту с длинным рукавом, поверх которой следует надеть футболку одной цветовой гаммы с шортами. Для такого образа подойдут светлые кеды или кроссовки.

Мужские спортивные шорты

Тренд на спортивные шорты пришёл из рэп-культуры, поэтому многим такая модель может показаться домашней и даже безвкусной. Но всё дело правильном комбинировании вещей и в их подаче. Укороченные «спортивки» широкого кроя и ниже колена можно носить с такими же широкими футболками. Летом в таком образе будет прохладно и удобно. В качестве обуви вы можете выбрать сланцы в стиле Канье Уэста или белые кеды вместе с длинными спортивными носками. Во время вечерней прогулки возьмите с собой толстовку и поясную сумку. Если вам нужно посетить ресторан или прийти на рабочую встречу летом, то выберите чёрные спортивные шорты, а к ним подберите атласную рубашку с коротким рукавом. Добавляйте яркие цветовые акценты и принты для верхней части аутфита и спортивной обуви.

Мужские бермуды

Деним — самая классическая ткань для шортов. В этом сезоне она как и всегда актуальна. При выборе модели обратите внимание на то, чтобы не было разрезов — это антитренд этого лета. А вот необработанные края и различные нашивки по краям позволят вам создать выразительный и непринуждённый образ. Комбинируйте джинсовые бермуды с базовыми футболками, особенно если выбираете шорты с принтами, и с белыми кедами. Для яркости можно подобрать цветную рубашку и носки с деталями. Более того, в этом сезоне в моду пришли натуральные материалы. Льняные бермуды подойдут и для появления в офисе, и для неформальной встречи. Добавьте к образу лаковые чёрные лоферы, базовую футболку в цвет шортов и двубортный пиджак.