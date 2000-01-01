Сразу 5 фасонов спортивных брюк
Это раньше были только треники, теперь нужно потрудиться, чтобы выбрать.
Джоггеры
Брюки свободного кроя, с мягкой резинкой на талии и на щиколотках.
Карго
Для этих брюк характерны широкий свободный крой, обилие карманов и других деталей.
Тайтсы
Не путайте с лосинами — эти не просто обтягивают тело, но ещё и оказывают сдавливающий пружинящий эффект, обеспечивая компрессию.
С лампасами
Контрастные лампасы сделают ярче и смелее любой образ, а также визуально удлинят ноги.
Прямые или клёш
Очень актуальные модели в этом сезоне. Подойдут приверженцам классического стиля и любителям консервативных силуэтов.
Сразу 5 фасонов спортивных брюк
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