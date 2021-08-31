Настя Нифонтова: меня не хотели заявлять на мою первую гонку, потому что я девочка

Мы запустили проект в письмах, в котором женщины, столкнувшиеся с несправедливой критикой в свой адрес, рассказывают, как научиться быть самой собой и делать то, что тебе нравится. Порой это бывает совсем непросто, особенно, если на тебя давят со стороны. Но любые трудности только закаляют характер. И наши героини – отличное тому доказательство.

Настя Нифонтова мотогонщица, прошедшая ралли «Дакар» Рассказывает о деле всей своей жизни, сексизме и о том, как не обращать внимания на ненужную критику.

Привет!

Часто ли тебе приходилось слышать, что занятие, которое тебе нравится, «неженское»? Если ты играешь в футбол или хоккей, занимаешься единоборствами или управляешь самолётом, то, поверь, ты не одна такая. Наш мир развивается и границы между «мужским» и «женским» делом сходят на нет, поэтому пробуй и ничего не бойся.

А пока ты задумываешься, как сделать первый шаг на пути к мечте, я расскажу тебе свою историю.

Мне никогда в жизни не нравились «девчачьи» виды спорта.

Но и их мне тоже пришлось попробовать. Года в три мама отправила меня на фигурное катание. И вот пока тренер заставлял меня делать тулупы, я смотрела на соседний каток, где тренировались хоккеисты, и так мне хотелось к ним, в это рубилово.

К счастью, родители всегда слышали меня. Чуть позже меня забрали с ненавистного катка и отправили в секцию горных лыж. Я сама туда захотела. И, наверное, поэтому там у меня всё получалось: никаких рейтуз, никаких грациозных прыжков и прочей ерунды.

Но, помимо лыж, была у меня ещё одна страсть с детства – мотоциклы. Неожиданно, правда?

Родители рассказывали историю: когда я ещё говорить не умела, на парковке увидела чей-то байк. Мне так он понравился, что я прямо на месте устроила истерику, что никуда от него не пойду. Видимо, любовь к «железным коням» у меня всё-таки врождённая.

Ну любовь есть любовь, что поделать. Когда мне исполнилось 16, родители купили мне свой собственный мотоцикл. Они поняли, что я буду либо в гаражах втихаря с какими-то непонятными пацанами, либо они как-то попробуют со мной договориться и проконтролировать этот процесс. Хотя мотик по меркам общества – ну совсем не девчачья история.

Да, вполне возможно, мотоциклы – это увлечение больше для мужиков, но я всегда кайфовала от него.

Как-то так и получилось, что я стала гонять профессионально. На первые соревнования я поехала, когда мне было 20 лет. Я работала в мотосалоне, и мои коллеги собрались на гонку «Баха Селигер». Тогда я ездила крайне посредственно, пожалуй, даже плохо. Все собрались на гонку, ну а я что? И я тоже хочу.

За день нужно было проехать 360 километров, что для меня тогда было какой-то фантастикой.

Ну и вот представь себе: худенькая девочка 20 лет хочет участвовать в большой гонке наравне с мужчинами. Какой вопрос возникнет у организаторов? Правильно: «да ты с ума сошла?»

Мы пришли в клуб, где заявлялись участники, тогда всеми ралли-рейдами руководил Леонид Майоров — такой большой дядька в прямом и переносном смысле. И он, как сейчас помню, сидел на диванчике, пришла я и трое моих приятелей, они такие: «Дядь Лёнь, с нами ещё Настя хочет поехать».

Он на меня буквально мельком взглянул, и больше уже не смотрел. Не обращал внимания, будто я какой-то шкаф. И всё говорил ребятам, что я девочка и какая мне гонка.

На тот момент, конечно, было обидно всё это слушать. Но сейчас я понимаю, что дядя Лёня неспроста сомневался, ведь мероприятие было очень серьёзное.

В итоге со мной вызвался ехать приятель, обещал не бороться за призовые места и сопровождать. Дядя Лёня согласился, но сказал, что остался последний, 13-й номер, и мол «выбирай, готова ли ты под ним ехать». У меня никаких предрассудков на эту тему никогда не было. Поехала. С тех самых пор у меня этот 13-й – мой счастливый номер. И езжу я сейчас только под ним.

Говорили ли мне, что мотогонки — неженское дело? Да. Но я не назвала бы это отношение травлей. Скорее ребята переживали за то, что я такая маленькая, хрупкая, вдруг упаду и поломаюсь.

Но всё это продлилось не так уж и долго, потому что пацаны поняли, что я глубоко погружаюсь в эту тему, а не просто, как бы сейчас сказали, «для фоточек в «Инстаграме». Гундёж сменился на уважение, ребята стали меня поддерживать.

Они меня называли «наш парень Настюха», я для них стала своей.

Я становилась старше, и вместе со мной рос уровень соревнований, на которые заявлялась. Я прошла чемпионат России по ралли-рейдам, затем чемпионат мира. Гоняла в одних зачётах с мужчинами, девочек там особо не было. И всегда хотелось двигаться дальше. Хотелось чего-то большего.

Первая моя большая гонка проходила в пустыне, в песках. Abu Dhabi Desert Challenge далась мне непросто, там смешались в кучу все неприятности, которые только можно вообразить.

Буквально через несколько километров после старта у меня заглох мотик, причём чужой, своего у меня на тот момент не было. В нескольких метрах от меня упал без сознания польский гонщик. А когда вызволять меня из пустыни с моим байком приехали специальные машины, мужик-спасатель рассказал, что в паре метрах от меня разбился ещё один участник. Его забрали на вертолёте в больницу, а позже спасателю по рации прямо при мне сообщили, что гонщик умер.

Хотелось ли мне всё это бросить после увиденного? Хотелось, конечно. В тот момент я подумала, что будто на войне нахожусь и зачем мне всё это нужно. Но это была минутка слабости.

Сдаваться – не в моих правилах. Характер у меня не тот.

Ощущение от того, что я люблю мотоцикл и сам процесс езды, как-то свели на нет все ужасы, которые я увидела. Ну и пустыня, конечно. Её я полюбила безвозвратно.

Ты спросишь, что было потом и куда уж ещё дальше? Потом были ралли «Дакар» и «Шёлковый путь» – гонки, о которых знают даже те, кто не имеет никакого отношения к авто- и мотоспорту. Я – первая женщина в мире, которая проехала «Дакар» в зачёте без механиков. В этих соревнованиях гонщик сам ремонтирует себе мотоцикл.

Как ты думаешь, насколько часто мне доводилось слышать «неженское дело» и «а может быть, уже хватит?» Если честно, много… Когда я уже начала гонять на чемпионате России, на мировых соревнованиях, мама всегда говорила, когда приезжала после заездов: «Может, хватит? Может, всё?» Это, конечно, раздражало, хотя и маму можно понять.

А хейтеры? Они всегда появляются рядом с людьми, которые что-то делают.

Когда я ездила на чемпионате мира, говорилось что-то вроде «конечно, там конкуренции-то нет никакой». Поехала на Africa Eco Race – «конечно, все же сейчас на «Дакаре».

В сети есть известное видео, которое мне до скончания дней будут припоминать, его сняли как раз в 2017 году на «Дакаре» в Аргентине. За два дня до финиша уже никаких сил не было, я упала и не могла поднять мотоцикл. Немного переоценила свои силы на горке и получилось так, как получилось.

И вот я стою, как дура, с этим мотоциклом, и жалко бросить, потому что много сил потратила, и на горку его поднять не могу. И по закону подлости, как обычно в такие моменты и случается, рядом был оператор, который снимал всё это, да ещё и крупным планом.

И вот представь себе: жуткая жара, лицо у меня всё красное, пот течёт. И когда у тебя что-то не выходит, кто-то начинает это снимать, это раздражает, я ему говорю: «Сволочь, ты бы лучше помог».

И потом, естественно, на весь интернет понеслось: «кто пустил бабу на «Дакар»? Даже мотоцикл поднять не может! Это позор, это кошмар!»

Раньше такие реакции меня раздражали и обижали, я пыталась людям объяснить, что ралли-рейд – это не про то, каким по счёту ты приедешь к финишу, а приедешь ли ты туда вообще. Это как подняться на Эверест.



Бессмысленно объяснять людям, что звание самой сложной гонки планеты «Дакар» получил не просто так. Не поймёшь, пока сам не попробуешь.

В какой-то момент я просто решила больше не тратить время на объяснения, обиды и прочие негативные эмоции. И, знаешь, стало как-то легче. Говорят и говорят, люди всегда будут говорить о чём-то. Такова их природа.

Вспоминается фраза Коко Шанель: «Мне всё равно, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вовсе». Мне очень нравится это высказывание. Никогда не думай о том, кто о тебе что говорит или когда-то скажет. Такие размышления отнимают слишком много ценной энергии, которую можно пустить в нужное русло и делать то, что тебе нравится. Конечно, легко сказать, я и сама иногда обращаю внимание на некоторые разговоры. Но в какой-то момент у человека начинают вырабатываться антитела к негативу.

Всегда старайся слушать свой внутренний голос, занимайся тем, чем всегда хотела.

Моя жизнь по большому счёту так и сложилась: я вернулась к тому, с чего начинала. Всю свою сознательную юность я старалась отойти от спорта, говорила себе, что всё это несерьёзно, что это просто развлечение, не более. Даже закончила факультет иностранных языков, чтобы получить какую-то престижную и высокооплачиваемую профессию. И в итоге всё вернулось к тому, что я занимаюсь спортом профессионально и зарабатываю этим деньги.

Напоследок хочу сказать тебе: никто не знает твою жизнь, твои интересы и твои возможности лучше, чем ты сама. Всегда следуй за тем, к чему тянется душа. И тебе не придётся работать ни единого дня в своей жизни, потому что твоё дело будет приносить тебе кайф каждый день.

Ты всё можешь!

Настя Нифонтова.

Беседовала: Маргарита Иванникова. Автор фото: Павел Краб.