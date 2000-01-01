Почему нельзя есть сладкое после мяса?
Правило из детства «десерт только после еды» не работает.
Член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, эксперт проекта «Московское долголетие».
Специалист по коррекции аутоиммунных заболеваний, финалист премии «Нутрициолог года — 2020».
Специалист по коррекции аутоиммунных заболеваний, финалист премии «Нутрициолог года — 2020».
Не стоит смешивать мясо и овощи со сладкими продуктами. Это может спровоцировать процессы брожения в организме.
Происходит это из-за того, что для переваривания белков и углеводов требуются разные ферменты.
Для правильной переработки сладкого нужны щелочная среда и один тип ферментов.
Белки же хорошо усваиваются в кислой среде и при помощи других ферментов.
Поэтому если есть белковые продукты вместе со сладостями, желудочный сок и ферменты нейтрализуются. Пищеварение замедляется, в брюшной полости возникает воспаление, что провоцирует газы и изжогу.
Почему нельзя есть сладкое после мяса?
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