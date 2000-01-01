Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Почему нельзя есть сладкое после мяса?
Почему нельзя есть сладкое после мяса?
Правило из детства «десерт только после еды» не работает.
AMP-версия
<a href="https://www.instagram.com/st.alyonka/" rel="nofollow">Алёна Степанова</a>
Алёна Степанова
Член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, эксперт проекта «Московское долголетие».
Специалист по коррекции аутоиммунных заболеваний, финалист премии «Нутрициолог года — 2020».
Не стоит смешивать мясо и овощи со сладкими продуктами. Это может спровоцировать процессы брожения в организме.<br/>
Не стоит смешивать мясо и овощи со сладкими продуктами. Это может спровоцировать процессы брожения в организме.
Происходит это из-за того, что для переваривания белков и углеводов требуются разные ферменты.
Происходит это из-за того, что для переваривания белков и углеводов требуются разные ферменты.
Для правильной переработки сладкого нужны щелочная среда и один тип ферментов.
Для правильной переработки сладкого нужны щелочная среда и один тип ферментов.
Белки же хорошо усваиваются в кислой среде и при помощи других ферментов.
Белки же хорошо усваиваются в кислой среде и при помощи других ферментов.
Поэтому если есть белковые продукты вместе со сладостями, желудочный сок и ферменты нейтрализуются. Пищеварение замедляется, в брюшной полости возникает воспаление, что провоцирует газы и изжогу.
Поэтому если есть белковые продукты вместе со сладостями, желудочный сок и ферменты нейтрализуются. Пищеварение замедляется, в брюшной полости возникает воспаление, что провоцирует газы и изжогу.
Почему нельзя есть сладкое после мяса?
Читайте также
Нерасказанное: серия фильмов о спорте
Сколько калорий в сезонных фруктах
Как экстремальный спорт влияет на психику
Как тренироваться с плохим зрением?
Олимпийские игры устарели
Как цветные продукты влияют на работу мозга?
© championat.com 2000–2021