Сколько калорий можно сжечь, если смотреть матч вживую?
Разбираемся вместе с руководителем тренажёрного зала World Class Егором Глазатовым.
За счёт чего сжигаются калории?
Болельщики тратят энергию на эмоциональные переживания и активные действия: подпрыгивания, взмахи, крики.
Сколько калорий сжигают болельщики во время матча?
Примерно 150-200 ккал за час. Это всё равно что поплавать 20 минут или погулять 45 минут.
Какой вид спорта самый «энергозатратный» для фанатов?
Чем больше болельщиков на стадионе, тем больший драйв испытывает каждый фанат. Поэтому у поклонников футбола шансы оставаться в форме выше.
Сколько калорий можно сжечь, если смотреть матч вживую?
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