Как выглядеть максимально ярко этой осенью?
6 элементов одежды против серости и холода.
Ветровка
Уже несколько сезонов ветровка в ретроварианте находится в обязательном списке стилистов. Есть большая вероятность, что мы увидим её в трендах ещё и весной.
Меховые наушники
Такой аксессуар из детства точно выделит вас из толпы и позволит согреть уши в осеннюю ветреную погоду.
Шапка
Подбирайте её к любым образам, сочетая с общей цветовой палитрой или используя как акцент. Шапка может сделать вашу осень не только тёплой, но и стильной.
Дождевик
Посмотрите, каким ярким может быть октябрь. Дождевик убережёт вас от дождя и добавит цвета вашей ленте в «Инстаграме».
Зонт
Самый вечный осенний элемент можно подобрать в цвет аксессуаров или оставить в качестве яркого моноакцента.
Утеплённый жилет
В этом сезоне его надевают и с классическими образами, и с полюбившимися всем на карантине спортивными костюмами.
Как выглядеть максимально ярко этой осенью?
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