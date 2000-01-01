Что нужно, чтобы стать космонавтом?
Особенности нагрузок, экипировки и устройства корабля требуют от кандидатов определённых параметров.
Рост
В положении сидя: 80 — 99 см.
В положении стоя: 150 — 190 см.
В положении стоя: 150 — 190 см.
Вес
Масса тела: 50 — 90 кг.
Размер ноги
Максимальная длина ступни: 29,5 см (46-й размер обуви в России).
Ширина плеч: 52 см.
Расстояние между углами подмышечных впадин: 45 см.
Ширина бёдер сидя: 41 см.
Обхват груди: 94 — 112 см.
Расстояние между углами подмышечных впадин: 45 см.
Ширина бёдер сидя: 41 см.
Обхват груди: 94 — 112 см.
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Что нужно, чтобы стать космонавтом?
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