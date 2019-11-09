Неземные испытания. Как тренируются космонавты

Нагрузки, которые не под силу даже профессиональным спортсменам.

Практически каждый второй мужчина в детстве мечтал стать космонавтом и покорить бескрайние просторы нашей галактики. Эта малоизученная романтика всегда как-то особенно привлекала, однако заслужить место среди тех, кто отправится в космос, довольно сложно. Профессия космонавта предполагает постоянные нагрузки на организм и экстремальные проверки на прочность и выносливость. Тренировки играют важнейшую роль при подготовке к полёту. Даже самому спортивному человеку будет тяжело перенести все испытания, через которые каждый день проходят космонавты. Но всё же, приблизиться к их идеальным параметрам реально.

Кого берут в космонавты?

На сегодняшний день совсем не обязательно быть точной копией легендарного Юрия Гагарина. В Советском Союзе будущий космонавт должен был состоять в партии, иметь стаж военного лётчика и быть не выше 170 см. Более того, кандидат обязательно имел звание мастера спорта и обладал хорошей физической подготовкой. Требования с тех времён сильно изменились и стали более лояльными. У космонавтов также сохраняются ограничения по росту и весу, но теперь они стали значительно выше (до 190 см). Государственная корпорация «Роскосмос» выложила на своём сайте список требований для желающих вступить в ряды покорителей вселенной:

Российское гражданство (запрещено двойное гражданство);

мужчины и женщины до 35 лет;

знание английского языка;

высшее образование по инженерным, научным или лётным специальностям;

хорошая физическая подготовка и отсутствие хронических заболеваний;

стрессоустойчивость.

С 2012 года в РФ проводятся открытые наборы, а значит, шанс стать космонавтом есть не только у военных лётчиков и сотрудников ракетно-космической отрасли. Хотя инженерные и лётные специальности по-прежнему в приоритете.

Общефизическая подготовка космонавтов

Огромные мускулы не играют важной роли в физической форме космонавта. Он должен быть сильным, ловким и выносливым, чтобы комфортно себя чувствовать в невесомости. Поэтому большая часть тренировок включает в себя множество видов спорта для улучшения этих показателей. Среди них лёгкая атлетика, плавание, парашютный спорт, прыжки в воду, спортивная гимнастика и лыжи.

В тренажёрном зале космонавты проводят по два часа три раза в неделю, делая акцент на многофункциональных тренировках. Упражнения с железом выполняются в основном с небольшим весом, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Чтобы получить высший балл за спортивную подготовку, кандидат в космонавты в возрасте до 35 лет должен выполнить следующие нормативы:

бег на 3 км — не более 12 минут 20 секунд

заплыв на 800 м вольным стилем — не более 19 минут

забег на лыжах на 5 км — не более 24 минут

подтягивания — 14 раз

бег на 100 метров — не более 13,2 секунды

прыжок в длину — не менее 2,5 метра

ныряние под воду — не менее 25 метров.

Выглядят нормативы вполне выполнимыми. Возможно, кто-то из вас даже захочет испытать свои силы и пройти первый этап отбора. Но эти тренировки лишь малая часть длительной подготовки, которую космонавтам приходится проходить перед полётом.

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Испытания в сурдокамере

Космос завораживает людей своей таинственностью. Однако многие забывают, что это самое неизведанное пространство, где царит темнота и пугающая тишина. Именно поэтому космонавты проводят тренировки в сурдокамере.

Сурдокамера – это специальное герметичное помещение со слабым искусственным освещением и звуконепроницаемыми стенками.

Аппарат позволяет создать максимально приближенные условия, чтобы изолировать человека от внешнего мира и проверить его психологическое состояние. В рамках общей космической подготовки кандидат должен провести в ней около трёх суток. Из них 48 часов — в режиме непрерывной деятельности, то есть абсолютно без сна. Жизнь в аппарате никак не отличается от повседневной. Космонавты также продолжают работать, стараясь адаптироваться в новой для себя обстановке. Как подчеркивают психологи, даже если поначалу вам кажется, что вы уживчивый, терпеливый и социально адаптированный, двое суток вынужденного бодрствования «сорвут все маски».

Имитация открытого космоса

Самая интересная часть работы космонавтов – выход в открытый космос. В то же время она и самая пугающая. Исследования в открытом космосе опасны по множеству различных причин. Глубокий вакуум, экстремальные температуры от минус 150°С до плюс 150°С, излучение Солнца, вероятность столкновения с частицами космического мусора или микрометеоритами. Тщательно «отрепетировать» предстоящие операции на Земле можно в Звёздном городке, где находится Гидролаборатория.

В огромном бассейне на подвижной платформе установлен макет модуля орбитальной станции. Безусловно, передвижения в воде любому человеку осуществить довольно сложно. Космонавтам же приходится справляться с этой непростой задачей ещё и в полном обмундировании, надев на себя скафандр, средний вес которого около 110 кг. При погружении в бассейн космонавты испытывают так называемую гидроневесомость. За тренировками постоянно наблюдает группа водолазов. Они помогают справиться с тяжестью скафандра и следят, чтобы никто не всплывал на поверхность. Конечно, такая работа требует особой физической подготовки.

Тренировки вестибулярного аппарата – имитация перегрузки

Заключительный этап подготовки будущих космонавтов к полёту – тренировки на центрифуге.

Центрифуга – специальная установка, напоминающая огромную карусель и вращающаяся со скоростью до 70 оборотов в минуту.

В распоряжении главного Центра подготовки космонавтов находятся два аппарата: ЦФ-7 и ЦФ-18. Последняя центрифуга способна набрать мощность перегрузки в 30 единиц. Этот показатель несовместим с жизнью. В настоящее время космонавты тренируются при перегрузке в 8 единиц. Однако в Советский период требования были жёстче: перегрузка доходила до 12 единиц. Тяжело даже представить, что человек испытывает во время таких занятий. Во время тренировок на центрифуге плохо подготовленные люди могут потерять не только содержимое желудка, но и сознание.

Существует ещё несколько способов развить свой вестибулярный аппарат. Один из них – кресло Барани. Оно представляет из себя вращающийся стул, на котором космонавта крутят то в одну, то в другую сторону. С американскими горками и парками аттракционов такие методы не идут ни в какое сравнение.

Спорт в космосе

На космической станции космонавты обязаны заниматься спортом минимум по два часа в день. Час — бег, ещё час — либо велотренировка, либо занятия на силовом тренажёре. Чтобы заниматься на дорожке, нужно обязательно зафиксировать себя специальными ремнями — иначе вы будете просто перебирать ногами в воздухе. Крепления же помогают получить эффект, похожий на тренировку на Земле.

Для занятий космонавты в американском сегменте пользуются силовым тренажёром-трансформером, приспособленным сразу для нескольких видов упражнений: жимов, тяг и приседаний. Необходимо постоянно находиться в движении, поскольку в ином случае мышцы начнут истощаться.

Герой России лётчик-космонавт Сергей Рязанский рассказывает о своей жизни на МКС:

В космосе нет такого объёма движений, как на Земле. Дома мы много ходим, поднимаемся по лестнице. В невесомости достаточно пошевелить двумя пальцами, чтобы оказаться в другом углу космической станции. Нет расхода калорий, поэтому можно запросто набрать вес. Что и случилось со мной во время первого полёта. Улетал я с весом 69 килограммов, прилетел уже с 82 килограммами. Во второй раз я не допустил этой ошибки: ограничивал себя в еде, больше тренировался и за всё время полёта набрал только четыре килограмма.

Интересный факт: после интенсивных тренировок космонавтам, безусловно, хочется принять душ. К сожалению, этого сделать не получится, поскольку на станции его просто нет. Есть мыло, шампуни и полотенце, которое пропитывают горячей водой. Это полотенце и заменяет ванну.

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Реабилитация космонавтов после возвращения на Землю

Возвращение на Землю после долгого пребывания в космосе – очень волнительное событие для любого космонавта. Однако прикоснуться к родной траве им чрезвычайно сложно. В первые часы после приземления космонавты с трудом могут ходить, поэтому возле космического корабля всегда находятся врачи с колясками.

За полгода привыкаешь, что в невесомости тело почти ничего не весит, а на Земле поднять руку — уже подвиг. В космосе не работает и вестибулярная система. На Земле тебя шатает, заносит, но постепенно всё нормализуется. А ещё, например, ночью просыпаешься, потому что тебе кажется, что кто-то наступил на ухо. Хотя ты просто повернулся с одного бока на другой, а ухо отвыкло, что на него давит тяжесть головы.

Космонавты проходят длительную реабилитацию, постепенно возвращаясь к нормальной земной жизни. Несколько месяцев под чутким присмотром специалистов они восстанавливают кровообращение в мышцах, налаживают вестибулярную систему.

Мечта стать космонавтом витала в мыслях многих людей, но осуществить её удавалось немногим. Вы можете попробовать свои силы, пройдя несколько общефизических тренировок. Однако, чтобы быть настоящим космонавтом, необходимо готовиться к этому с самых ранних лет.

Отдых, без которого не обойтись. Зачем нужны восстановительные тренировки? Какова бы ни была цель, без них вы вряд ли добьётесь желаемого результата.