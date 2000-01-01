3 простых упражнения, которые испытают ваши возможности
Сумели их сделать? Вы в хорошей форме!
Наклон к полу
Попробуйте достать до пола ладонями, не сгибая ног. Получилось? Поздравляем! С растяжкой у вас всё отлично.
Планка
Это упражнение позволяет укрепить корпус. Попробуйте простоять в планке в течение 60 секунд. Если получилось, у вас сильные мышцы кора.
Берёзка
Попробуйте выполнить это упражнение в течение 40-60 секунд. Можете закинуть ноги за голову и дотянуться носками до пола? Отлично!
Получилось сделать все упражнения из подборки? Теперь вас ждёт более сложный этап.
3 простых упражнения, которые испытают ваши возможности
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